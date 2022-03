Kuppelshow-Nachschub bei Sat.1! Schon im vergangenen Jahr hatte der Sender angekündigt, dass ein neues Format in den Startlöchern steht, in dem einsame Singleherzen zusammengeführt werden sollen. Die neue Show heißt "Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment" und erinnert stark an das Konzept von 5 Senses for Love und dem der Netflix-Vorlage Liebe macht blind. Jetzt geht das Format tatsächlich auf Sendung – und zwar schon in wenigen Tagen. Mit dabei sind auch ein paar bekannte Gesichter.

"Bei 'Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment' haben 28 Singles die Chance, sich auf außergewöhnliche Weise kennenzulernen und sich in verschiedenen Experimentierphasen zu prüfen", heißt es in einer Pressemitteilung der Produktion. Tatsächlich sollen sich die Teilnehmer in verschiedenen Sinnesexperimenten näherkommen und so herausfinden, ob sie ein perfektes Match sind. Wenn sie ihr Gegenstück gefunden haben, steht am Ende der Show der Schritt vor den Traualtar an – der Grundstein für eine gemeinsame Zukunft. Wer auf den ersten Fotos genauer hinschaut, dem dürften ein paar der Singleladys schon bekannt vorkommen. Die Take Me Out-Girls Josimelonie und Isabella Detlaf suchen nach der großen Liebe. Auch Solomann Amadeus hat im Netz schon eine beachtliche Fanbase.

Aber auch die übrigen Singles sind heiß darauf, sich in der Sendung zu verlieben und fiebern auf den Start im TV hin. Am 11. April wird die erste Folge über die Bildschirme flimmern – und zwar zur Primetime. Ob "Liebe im Sinn" die eher schwachen Quoten seiner Vorgänger-Show "5 Senses" überbieten kann? Zumindest schaffte es die deutsche Antwort auf "Liebe macht blind" im Anschluss an die TV-Ausstrahlung auf die Streamingplattform Netflix.

"Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment", ab 11. April 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

Sat.1/ Rudolf Wernicke "Liebe im Sinn"-Kandidat Amadeus

Sat.1/ Rudolf Wernicke Yvonne, Teilnehmerin bei "Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment"

Sat.1/ Rudolf Wernicke Chris, Kandidat bei "Liebe im Sinn"

