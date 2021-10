Und die nächste Datingshow, bitte! Nach Hochzeit auf den ersten Blick ging Sat.1 im vergangenen Frühjahr mit 5 Senses for Love an den Start. Während die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffeln bisher alle große Erfolge feierten, kam die deutsche Antwort auf den Netflix-Hit Liebe macht blind bei den Zuschauern nicht sonderlich gut an. Eine zweite Staffel ist nicht geplant. Trotz der schwachen Quoten legt der Sender jetzt mit einem ähnlichen Kuppelformat nach. Die Bewerbungsphase für "Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment" hat begonnen!

In der Pressemitteilung zur neuen Show schreibt Sat.1: "In 'Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment' haben 30 Singles die Chance, sich auf außergewöhnliche Weise kennenzulernen und sich in verschiedenen Experimentierphasen zu prüfen, um ihre Partner oder Partnerinnen fürs Leben zu finden." Wie schon bei "5 Senses for Love" haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit allen Sinnen zu verlieben. Im Idealfall endet das Liebesexperiment mit dem Jawort.

"Liebe im Sinn" wird genau wie "5 Senses for Love" von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios, produziert. Bewerben kann sich jeder, der älter als 25 ist. Wann die Dreharbeiten starten und wann die Sendung ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.

Anzeige

SAT.1 Die Sat.1-Show "5 Senses for Love"

Anzeige

SAT.1 Mehmet und Sabrina bei "5 Senses for Love"

Anzeige

© SAT.1 Die Kandidaten von "5 Senses for Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de