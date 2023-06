Kann Isabella Detlaf wegen Diagnose keine Kinder kriegen?

Isabella Detlaf ist in Sorge. Die Kuppelshow-Teilnehmerin hat schon an zahlreichen Liebes-Formaten teilgenommen, darunter zum Beispiel Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment oder Take Me Out. Die Influencerin hatte bis jetzt noch kein Erfolg und geht immer noch als Single durchs Leben. Doch die gelernte Marketing-Kauffrau hat nun ganz andere Sorgen: Bei ihr wurde Hashimoto diagnostiziert – eine Autoimmunerkrankung. Jetzt äußert sich die Hamburgerin zu ihren Ängsten.

"Von der Fachärztin habe ich erfahren, dass ich eine Autoimmunkrankheit habe, bei der das Immunsystem die Schilddrüse schleichend zerstört. Jetzt habe ich Angst, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann", gesteht die brünette Beauty gegenüber der Bild. Unfruchtbarkeit könne eine Folge von Hashimoto sein, aber "auch das Risiko von Entwicklungsfehlern besteht", erklärt Isabella.

Jetzt appelliert die 38-Jährige an ihre Fans und macht ihnen Mut: "Worauf ich aufmerksam machen möchte ist, nie locker zu lassen, wenn man merkt, dass mit dem Körper etwas nicht stimmt. Lasst euch nicht jahrelang abwimmeln." Die Beauty lässt sich von der Diagnose nicht "entmutigen" und wird "weiter kämpfen".

Instagram / isabellamariala Isabella Detlaf, August 2022

Instagram / isabellamariala Isabella Detlaf

Instagram / isabellamariala Isabella Detlaf 2021 in Kroatien

