Trauriger Grund: "Liebe im Sinn"-Isabella will Playboy-Shoot

Isabella Detlaf will sich nackig machen. Die Datingshow-Kandidatin versuchte bereits in fünf Sendungen, ihren persönlichen Mister Right zu finden – bisher vergeblich. Besonders viel Aufsehen erregte sie mit ihrer Teilnahme an Liebe im Sinn. Teilnehmerin Josimelonie behauptete, dass ihr Verlobter Ronny Drewling sie mit der Norderstedterin betrogen habe. Doch jetzt will Isabella ihr persönliches Glück offenbar nicht länger von einem Mann abhängig machen. Die Beauty will in den Playboy – aber aus einem traurigen Grund.

Isabellas Vater ist vor zwei Jahren an Krebs gestorben. Sie habe ihn bei seinem Sterbeprozess begleitet und seine Hand gehalten, als er seinen letzten Atemzug nahm, erzählte sie im Interview mit Bild. Daraus habe sie gelernt: "Ich habe mir da geschworen, dass ich ab sofort all die Dinge machen werde, die ich schon immer machen wollte." Das sei ihre Motivation gewesen, für das Fernsehen zu drehen. Auch ein Playboy-Shooting steht für sie ganz oben auf ihrer Wunschliste.

"Nach dem Tod meines Vaters möchte ich meinen Traum leben. Ich habe gesehen, wie schnell das Leben vorbei sein kann und wir haben nur das eine Leben", stellte Isabella klar. Playboy-Chef Florian Boitin findet es gar nicht so abwegig, dass die 36-Jährige mal in dem Männermagazin erscheinen könnte. "Isabella Maria ist objektiv eine attraktive Frau und erfüllt somit schon mal ein nicht unwichtiges Kriterium für eine Zusammenarbeit", erklärte er im Bild-Interview.

SAT.1/Rudolf Wernicke Daniel Rickert und Isabella Detlaf vor dem Traualtar

Instagram / isabellamariala Isabella Detlaf, August 2022

Instagram / isabellamariala Isabella Detlaf, 2022

