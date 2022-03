Saskia Atzerodt (30) gibt Einblicke in ihre voranschreitende Schwangerschaft. Anfang des Jahres hatte die Reality-TV-Teilnehmerin überraschend verkündet, dass ihr Freund Sebastian und sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem hält die einstige Sommerhaus der Stars-Kandidatin ihre Community auch regelmäßig über die Entwicklung ihres Sohnes auf dem Laufenden. Doch offenbar läuft nicht alles ganz reibungslos vonstatten. Nun gab Saskia ihren Abonnenten ein kleines Schwangerschafts-Update.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die werdende Mama nun an ihre Fans und begann von ihrem Besuch beim Frauenarzt zu berichten. "Alles tut weh", erzählte sie. Doch während Saskia zu Beginn des Termins noch über Schmerzen klagte, schien im Anschluss wieder alles bestens zu sein. "Dem Kleinen geht es gut. Das ist die Hauptsache", versicherte die 30-Jährige. Inzwischen sei ihr Baby auch normal entwickelt und nicht wie in der vergangenen Zeit schon körperlich eine Woche weiter als errechnet. "Der Frauenarzt meinte, das ist völlig in Ordnung und völlig normal. Darüber muss ich mir auch keine Gedanken machen", versicherte sie.

Doch zum Abschluss hatte das Model noch einmal eher unerfreuliche Neuigkeiten für seine Follower. "Bei mir ist das ISG-Gelenk blockiert", verriet sie. Laut ihres Doktors würde jedoch nahezu jede zweite Schwangere unter diesem Problem leiden. "Das ist nichts Dramatisches. Das kriegt man ganz gut in den Griff", gab die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin dann schnell Entwarnung. Auch Krankengymnastik müsse sie deshalb nun machen.

Anzeige

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, Influencerin

Anzeige

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt mit ihrem Freund

Anzeige

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, ehemalige "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de