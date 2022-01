Saskia Atzerodt (29) überrascht ihre Fans mit einer besonders schönen Neuigkeit. Bereits vor einigen Tagen teilte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin ein bisher gut gehütetes Geheimnis aus ihrem Privatleben mit ihren Followern: Sie präsentierte zum ersten Mal ihren Partner im Netz. Jetzt sorgt Saskia schon mit der nächsten Ankündigung für eine Menge Aufsehen unter ihren Fans: Sie wird zum ersten Mal Mutter!

Das gab die Blondine nun mit einem süßen Instagram-Post bekannt: "Ich kann es einfach immer noch nicht glauben. Ich bin schwanger. Wir werden Eltern! Wir sind unfassbar dankbar für dieses Geschenk", freute sie sich darin. Saskia ist bereits in der 15. Schwangerschaftswoche und weiß sogar schon das Geschlecht. Sie und ihr Freund können sich auf einen kleinen Jungen freuen. "Mama und Papa lieben dich jetzt schon mehr als alles andere", richtete sie süße Worte an ihr Baby.

Die vergangenen Monate waren für Saskia allerdings nicht immer leicht. Sie hat eine Fehlgeburt erlitten, wie sie in ihrer Story verrät: "Ich bin ungeplant schwanger geworden. Die Freude war groß, aber auch die Angst war groß. Leider mussten wir unser Baby in der neunten Woche ziehen lassen. Dieser Schmerz. Wieder eine Fehlgeburt. Nicht in Worte zu fassen."

