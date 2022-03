Filmfans auf der ganzen Welt trauern! Paul Herman schlüpfte in seiner Jahrzehnte währenden Karriere immer wieder in die Rolle zwielichtiger Typen: In der Kultserie "The Sopranos" verkörperte er etwa die Figur des Peter Gaeta, er wirkte aber auch in Gangster-Klassikern wie "Good Fellas" oder "Casino" mit. Jetzt erreichen die Fans des Schauspielers schreckliche Nachrichten: Denn Paul ist an seinem gestrigen Geburtstag im Alter von 76 Jahren verstorben.

Die Nachrichten von Pauls Tod bestätigte sein Serienkollege Michael Imperioli nun auf Instagram. Dort teilte er ein Bild seines ehemaligen Co-Stars und widmete ihm emotionale Worte: "Paulie war ein großartiger Kerl. Ein Weltklasse-Erzähler von Geschichten und Anekdoten und ein grandioser Schauspieler!" Er und Paul hätten in den vergangenen Jahren nah beieinander gelebt, fügte Michael hinzu: "Ich bin froh, dass ich so viel Zeit mit ihm verbringen durfte, bevor er uns verlassen hat."

Unter dem Beitrag nutzten Fans und Weggefährten die Gelegenheit, sich von Paul zu verabschieden. "Oh nein! Mich verbindet so viel mit Paulie, schon seit den 80er-Jahren!", schrieb etwa Schauspielerin Debi Mazar. Andere gedachten seiner mit Blumen-Emojis.

Anzeige

Getty Images Paul Herman mit dem Cast von "Silver Linings"

Anzeige

Getty Images Schauspieler Paul Herman

Anzeige

Getty Images Dash Mihok und Paul Herman in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de