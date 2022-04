Wagt Keanu Reeves (57) etwa schon bald den nächsten Schritt in seiner Beziehung? Der Schauspieler scheint seine Traumfrau gefunden zu haben: Seit 2018 gehen der "Matrix"-Darsteller und seine Partnerin Alexandra Grant gemeinsam durchs Leben. Öffentlich wurde ihre Liebe allerdings erst im November 2019 beim Besuch einer Filmpremiere in Los Angeles. Vielleicht verkünden die Turteltauben demnächst erfreuliche Neuigkeiten. Denn Keanu wurde nun beim Stöbern in einem Juweliergeschäft gesichtet – ob er auf der Suche nach einem Verlobungsring ist?

Auf Paparazzi-Schnappschüssen vom vergangenen Donnerstag, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ist der Kinoheld in einem Schmuckladen am Melrose Place in West Hollywood zu sehen. Rund 40 Minuten lang hielt sich der 57-Jährige in dem Geschäft auf, um sich von einem Verkäufer zu den verschiedensten Ringen, Diamanten und Co. beraten zu lassen. Sieht ganz so aus, als hätte Keanu große Pläne – ob er vielleicht vor seiner Liebsten auf die Knie gehen will?

Der Zeitpunkt für einen geplanten Antrag wäre jedenfalls äußerst passend. Immerhin hat Keanus bessere Hälfte am 4. April Geburtstag. Ob der gebürtige Libanese bei seiner Shoppingtour fündig geworden ist, bleibt allerdings unklar. Zumindest lässt sich auf den Bildern der Fotografen kein Zahlvorgang feststellen, auch hielt Keanu beim Verlassen des Geschäfts keine Tüte in den Händen.

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves 2019 in Los Angeles

Getty Images Keanu Reeves bei einem "John Wick 3"-Screening in Hollywood im Mai 2019

ActionPress Alexandra Grant und Keanu Reeves in Los Angeles 2019

