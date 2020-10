So unzertrennlich sind Keanu Reeves (56) und seine Freundin! Im November vergangenen Jahres machten der Schauspieler und seine Partnerin Alexandra Grant ihre Liebe öffentlich. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Nach drei Monaten Drehpause steht der Hollywood-Star jetzt wieder für den vierten Teil der Matrix-Reihe vor der Kamera und reiste dafür nach Berlin. Doch das tat er nicht allein: Die 47-Jährige begleitete den Schauspieler mit nach Deutschland. Mitten in der Hauptstadt hat man Keanu und Alexandra nun beim Knutschen gesichtet.

Paparazzi-Aufnahmen, die DailyMail vorliegen, zeigen, wie Alexandra den Hollywood-Schauspieler am Sonntag in einem weißen VW zu einem Berliner Hotel gefahren hat. Das Paar plauderte kurz, bevor Keanu sich durch das Fahrerfenster lehnte und seinem Schatz einen liebevollen Abschiedskuss gab. Danach kehrte die Künstlerin zu ihrer gemieteten Unterkunft zurück. Dort verbringen der 56-Jährige und seine Lebensgefährtin gemeinsam die Wochenenden während der Produktion.

Obwohl die beiden schon drei Jahre vor Bekanntgabe ihrer Liebe ein Paar waren, ist so ein intimer Augenblick – wie dieser – selten. In den vergangenen Jahren hielt Keanu sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Um so überraschender, dass er sein Liebesglück nun nicht mehr versteckt.

Getty Images Keanu Reeves im Februar 2020 in Hollywood

ActionPress Alexandra Grant und Keanu Reeves in Hollywood, 2018

Getty Images Keanu Reeves im Juni 2019 in Malibu

