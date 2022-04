Janni (31) und Peer Kusmagks (46) Ehe stand kurz vor dem Aus! Die einstige Profisurferin und der Moderator haben sich 2017 das Jawort gegeben. Mittlerweile sind die beiden aber nicht nur seit fast fünf Jahren verheiratet, sondern auch Eltern von drei Kindern – Yoko (2), Emil-Ocean (4) und Merlin. Erst vor wenigen Monaten ist die Familie nach Mallorca ausgewandert. Der Umzug wurde allerdings zur großen Beziehungsprobe: Janni und Peer hätten sich beinahe getrennt!

Im Vipstagram-Talk von RTL verriet Peer: "Neben dem Umzugsstress verlierst du deine komplette Gewohnheit, dein gewohntes Umfeld, deine Freunde, die Wege, die du kennst… Wenn das alles wegfällt, da entsteht ein Vakuum. Damit haben wir nicht gerechnet und es hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen." Es habe sogar eine Situation gegeben, in der sie ihre Eheringe abgelegt hätten. Doch dann hätten sich das Model und der Schauspieler wieder zusammengerauft. "Wir haben zum Glück wie immer die Kurve gekriegt und uns daran erinnert, dass wir uns dieses Versprechen gegeben haben – in guten und in schlechten Zeiten."

Darüber hinaus gab Peer ein paar Tipps, was hilfreich sein kann, um solch eine Krise in Zukunft zu vermeiden: "Ganz wichtig ist es, sich jeden Tag 15 Minuten Zeit für seine Beziehung zu nehmen und in den Dialog zu gehen, was man gerade fühlt, was man gerade denkt und das unkommentiert zu lassen." Janni ergänzte, dass sich das unheimlich befreiend anfühle. Ihrer Meinung nach müsse man erst lernen, für sich selbst zu sorgen, bevor man mit einem Partner glücklich werden könne.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Janni und Peer Kusmagk bei "Dancing on Ice"

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk

