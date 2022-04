Mike Singer (22) legt sich ordentlich ins Zeug! Der Musiker trainiert seit circa sechs Wochen täglich auf dem Parkett sein tänzerisches Können. Sein Ziel: Er will bei Let's Dance mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft (32) möglichst weit kommen. Durch die regelmäßigen Sporteinheiten hat der Sänger sogar schon ganze sechs Kilo an Gewicht verloren. Nun gestand Mike: Die Vorbereitungen auf die Liveshows hat er unterschätzt!

Via Instagram plauderte Mike nun aus dem Nähkästchen. "Wir trainieren gefühlt acht bis neun Stunden am Tag und die Choreos sind manchmal echt schwer." Zudem gestand er ehrlich: Die Zeit bei "Let's Dance" habe er sich einfacher vorgestellt. "Ich dachte, man trainiert so zwei, drei Stunden, vielleicht mal vier Stunden am Tag und hat dann Zeit, sich auszuruhen", erklärte der 22-Jährige ehrlich.

Die Vorbereitungen habe er sich ganz anders vorgestellt. "Ich dachte, man kann zum Training kommen, wann man will, man kann ausschlafen. Und ich dachte, die Choreos sind ein bisschen einfacher", offenbarte Mike weiter. Doch nach vielen Wochen des harten und kräftezehrenden Trainings habe er nun ein genaues Bild von der Tanz-Show. "Es ist auf jeden Fall komplett anders", gab der ehemalige DSDS-Juror preis.

