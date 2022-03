Die Let's Dance-Zeit hat an Mike Singers (22) Körper Spuren hinterlassen. Der Sänger steht seit etwa sechs Wochen fast täglich auf dem Tanzparkett. Das Training für die Shows ist manchmal aber ziemlich kräftezehrend, was unter anderem an seiner strengen Tanzpartnerin und -lehrerin Christina Luft (32) liegen dürfte: Damit Mike mehr Gas gibt, schreit sie ihn manchmal sogar an. Mittlerweile hat er durch die Sporteinheiten sogar ordentlich abgenommen!

In seiner Instagram-Story betonte Mike, dass das Training immer schwieriger werde. "Es war meiner Meinung nach die mit Abstand härteste Woche", lautete sein Fazit der vergangenen Tage. Dennoch fühle er sich seit dem Beginn des Formats in seinem Körper deutlich wohler. "[Ich habe] sechs Kilogramm abgenommen", verriet der einstige The Voice Kids-Kandidat.

Das harte Training hat sich für Mike jedoch noch nicht ganz bezahlt gemacht. In der vergangenen Show jubelte das Publikum und gab sogar Standing Ovations. Die Jury gab ihm allerdings nur schlappe 15 Punkte – worüber Christina sich im Nachhinein heftig aufregte: "Ich habe mich auf eine konstruktive Kritik gefreut, um danach weiterzuarbeiten, aber zum Teil war sie nicht mehr so konstruktiv, dass ich damit arbeiten konnte."

RTL / Stefan Gregorowius Christina Luft und Mike Singer bei "Let's Dance"

Getty Images Christina Luft und Mike Singer in der ersten "Let's Dance"-Show

RTL / Stefan Gregorowius Christina Luft und Mike Singer bei "Let's Dance"

