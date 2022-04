Jennifer Frankhauser (29) könnte momentan wohl kaum glücklicher sein! Nach wochenlangen Spekulationen bestätigte die ehemalige Dschungelkönigin am Samstag die Gerüchte endlich selbst: Sie erwartet mit ihrem Partner Steffen tatsächlich zum ersten Mal Nachwuchs. Selbstverständlich will die TV-Persönlichkeit ihre Fans in den kommenden Monaten an ihrer Schwangerschaft teilhaben lassen. Nach der großen Verkündung gab Jenny jetzt auch schon ein erstes Babybauch-Update im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 29-Jährige ein Vorher-Nachher-Foto von sich. Während das linke Bild zu Beginn der Schwangerschaft aufgenommen wurde, befindet sich Jenny auf dem zweiten Schnappschuss bereits in der 13. Woche. In der Bildunterschrift darunter ließ sie durchblicken, dass sie ihr Babyglück manchmal selbst noch gar nicht glauben könne. "Obwohl mein Bauch schon sehr schnell gewachsen ist [...], ist es noch irgendwie unwahr für mich/uns", gab die Beauty ehrlich zu.

Neben zahlreichen Fans freut sich natürlich auch Jennys Mutter Iris Klein (54) für die werdenden Eltern. Nach der Verkündung meldete sich die Kampf der Realitystars-Bekanntheit im Netz zu Wort – und richtete ein paar liebe Worte an ihre Tochter. "Endlich ist es raus und wir sind überglücklich, dass unsere Familie wächst", schwärmte sie auf ihrem Account.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, ehemalige Dschungelkönigin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrer Mutter Iris Klein im Mai 2021

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König und Jenny Frankhauser im März 2022

