Jennifer Frankhauser (29) und ihr Partner Steffen werden zum ersten Mal Eltern! Die Influencerin ist nun schon seit einigen Jahren mit ihrem Schatz zusammen. Seit einigen Monaten spekulieren aufmerksame Fans nun darüber, dass die Schwester von Daniela Katzenberger (35) und der Muskelmann eventuell Familienzuwachs erwarten – damit lagen die Follower der Beauty offenbar richtig: Jenny bestätigte nun, dass sie und Steffen ein Baby erwarten!

Auf YouTube teilte Jenny ein Video, in der sie die süßen Baby-News verkündet. In dem Clip ist die werdende Mutter mit einem deutlichen Babybauch zu sehen. Sie und ihr Steffen strahlen in dem Video, während sie liebevoll den Bauch der 29-Jährigen streicheln. Auch auf Instagram machte sie die süßen Neuigkeiten publik: "Unendlich glücklich", schrieb die Bloggerin zu einem Schwangerschafts-Foto.

Fans freuten sich riesig mit den Eltern in spe. Unter anderem überbrachte auch Jennys prominente Followerin Kate Merlan (35) ihre Glückwünsche: "Oh mein Gott. Ich freue mich so sehr für euch", schrieb die Reality-TV-Darstellerin in der Kommentarspalte.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen, Februar 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im November 2021

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Freund Steffen König

