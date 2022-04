Wieso sind diese beiden Schauspieler kein Paar geworden? Fast 14 Jahre ist es her, dass der erste Teil von Twilight erschienen ist. Die Saga hat damals Rekorde gebrochen und eine ganz neue Faszination für die Vampirwelt bei den Fans hervorgerufen. Auch heute noch haben die damaligen Hauptdarsteller einen guten Draht zueinander. Kellan Lutz (37) plauderte jetzt sogar ein großes Geheimnis über seine Filmpartnerin Nikki Reed (33) aus.

In Ashley Greenes (35) Podcast "The Twilight Effect" sprach der 37-Jährige über seine Beziehung zu der schönen Nikki. "Ich habe mich in 'Breaking Dawn' wirklich in sie als Mensch verliebt, weil wir so viel Zeit zum Reden hatten, und sie ist wirklich etwas Besonderes und hat ein so gutes Herz", gestand der Schauspieler. Er habe sich "so verbunden" mit ihr gefühlt und gab zu: "Ich bin eigentlich überrascht, dass sie und ich nicht zusammen waren." Seit 2017 ist er glücklich mit seiner Frau Brittany Gonzales verheiratet.

Aber Kellan war nicht der Einzige, der sich in seinen Co-Star verguckt hatte. Ashley hatte eine ähnliche Erfahrung mit Jackson Rathbone (37), der in der Saga ihren Ehemann spielte. "Ich habe das Gefühl, dass die Chemie zwischen uns allen ziemlich gut war", erinnerte sich die Schauspielerin und gestand anschließend: "Ich war auch so verknallt in Jackson."

Getty Images Nikki Reed, Kellan Lutz und Ashley Greene, 2012 in Los Angeles

Getty Images Die "Twilight"-Darsteller Ashley Greene, Kellan Lutz, Nikki Reed und Jackson Rathbone

Getty Images Jackson Rathbone und Ashley Greene, 2011 in Atlanta

