Nikki Reed schließt Rückkehr aus dem Landleben nicht aus

Nikki Reed (36) und Ian Somerhalder (46) haben sich bewusst dafür entschieden, ihre Karrieren in Hollywood vorerst an den Nagel zu hängen und mit ihrer Familie auf eine Farm außerhalb von Los Angeles zu ziehen. In einem Interview für die Radiosendung "The Julia Cunningham Show" bestätigte Ian jetzt, dass die beiden Schauspieler noch immer äußerst glücklich damit sind, ihr hektisches Berufsleben und den Stadtlärm gegen die Ruhe und Bodenständigkeit auf dem Land getauscht zu haben. Während der Vampire-Diaries-Star wirkt, als habe er mit Hollywood bereits abgeschlossen, gab Nikki ihren Fans Grund zur Hoffnung: Die Twilight-Darstellerin betonte, dass sie diese neue Phase nicht als kompletten Abschied vom Beruf sieht, sondern eher als eine "schöne Übergangszeit". Gemeinsam widmet sich das Paar nicht nur der Rolle als Eltern von zwei Kindern, sondern betreibt zudem mehrere eigene Unternehmen.

Obwohl sich die beiden inzwischen abseits der Scheinwerfer wohler fühlen, sind sie dankbar für die Bekanntheit durch ihre Schauspielkarrieren, die ihnen jetzt beim Ausbau ihrer eigenen Projekte zugutekommt. Während Ian beruflich weiterhin durch die Welt jettet, kümmert sich Nikki vor allem um die Arbeit auf der Farm. "Ich habe gelernt, meine Füße fest auf dem Boden zu haben, damit wir das Gleichgewicht halten können", erklärte sie. Zu ihren Aufgaben zählt unter anderem das Anbauen von mehr als 40 verschiedenen Sorten Obst und Gemüse, womit sie ihren Angaben zufolge oft von 5:00 Uhr morgens bis tief in die Nacht beschäftigt ist. Trotz der Erfüllung, die sie in diesen Tätigkeiten findet, bleibt Nikki aber offen für Angebote: Im Gespräch mit Us Weekly hob sie hervor, dass für sie "keine Türen jemals ganz geschlossen sind".

Bereits in früheren Interviews teilte Nikki ihre Leidenschaft für das Leben in der Natur und betonte, wie wichtig ihr und Ian die Verbundenheit mit Mutter Erde sei – insbesondere auch für ihre Kinder. Sie sieht die Technikflut der aktuellen Zeit als besondere Herausforderung für Familien und sucht gezielt nach Wegen, ihren Nachwuchs möglichst naturnah aufwachsen zu lassen. So setzt das Ehepaar im Familienalltag auf Selbstversorgung und ganz bewusste Momente abseits der Großstadthektik. Bleibt nach getaner Arbeit noch Zeit, genießt Nikki am liebsten Spaziergänge über ihr eigenes Land, das laut ihren Aussagen inzwischen nicht nur Arbeitsplatz, sondern echtes Zuhause für die kleine Familie geworden ist.

Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder, Schauspieler

Instagram / iansomerhalder Ian Somerhalder und Nikki Reed mit ihrer Tochter Bodhi

