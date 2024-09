Diese Werte will Ian Somerhalder an seine Kids weitergeben

Hollywood-Glamour trifft auf Landidylle! Ian Somerhalder (45) und seine Frau Nikki Reed (36) legen großen Wert darauf, ihren zwei Kindern wichtige Lektionen für das Leben beizubringen. Bei einer Veranstaltung plauderte der Vampire Diaries-Star jetzt mit E! News ganz offen über das Familienleben auf seiner Farm in Kalifornien: "Was meine Eltern uns sehr früh beigebracht haben, ist, dass es in der Natur ein Gleichgewicht gibt", erzählte er. "Wenn man genauso viel oder mehr zurückgibt, als man nimmt, wird man mit Gesundheit, Glück und Erfolg belohnt."

Vor einigen Jahren entschieden sich Ian und Nikki, ihre Schauspielkarrieren auf Eis zu legen und mit ihren Kindern auf eine Farm zu ziehen. Dort leben sie ihren Traum von einem nachhaltigen Lifestyle und produzieren den Großteil ihres eigenen Essens selbst. Der 45-Jährige berichtete im Interview jedoch weiter, dass der Übergang zum Farmerdasein mit vielen Herausforderungen verbunden war. "Man lernt, dass nicht alles, was man pflanzt, auch wächst", erklärte er. „Und wenn man dann Kinder hat, erkennt man, dass man hier nicht mehr alleine ist. Ich hinterlasse das alles meinen Kindern.“

In ihrer neuen Nachbarschaft hat das Paar ein Tauschnetzwerk aufgebaut, das sie als Familie kontinuierlich nutzen. "Wenn die Kinder involviert sind, du selbst und die Gemeinschaft, findest du dich plötzlich in einem wirklich coolen System des Teilens und Tauschens mit deinen Nachbarn wieder", so Ian. Er merkte an, dass es ihn mehr erfülle, auf eine bodenständige Weise zu leben, da hier Theorie und Praxis aufeinandertreffen, anstatt nur im Luxus zu schwelgen.

Anzeige Anzeige

Instagram / iansomerhalder Ian Somerhalder und Nikki Reed mit ihrer Tochter Bodhi

Anzeige Anzeige

Instagram / nikkireed Nikki Reed, Bodhi Soleil Reed Somerhalder und Ian Somerhalder, 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige