Naturverbunden: Wie sieht Nikki Reed und Ians Landleben aus?

Nikki Reed (36) und Ian Somerhalder (45) führen ein Leben fernab vom Schuss. Gemeinsam mit ihren zwei Kindern tauschten sie ihr turbulentes Stadtleben gegen ein ruhiges Landleben ein – und sind offenbar mehr als glücklich darüber! "Ich persönlich kann mir ein Leben ohne diese Verbindung zu den Pflanzen und dem Boden nicht vorstellen", schwärmt die Schauspielerin in einem Interview mit E! News und fügt hinzu: "In der heutigen Zeit geraten wir immer mehr in eine vollständig technisierte Welt. Egal, wie sehr wir versuchen, unsere Kinder davor zu schützen, wir wachsen im Zeitalter der Technik auf, und ich denke, die einzige Möglichkeit, dem wirklich entgegenzuwirken, ist die Natur."

Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Bodhi Soleil im Jahr 2017 hatte das Schauspieler-Paar entschieden, auf einen Bauernhof zu ziehen, um dem Promi-Nachwuchs ein möglichst normales Leben ermöglichen zu können. Vor allem die Nähe der Natur sei Nikki und Ian besonders wichtig in ihrer Entscheidung gewesen. Im vergangenen Jahr machte ihr kleiner Sohnemann das Familienglück dann perfekt. Seither führt die vierköpfige Familie ein Leben als Selbstversorger.

Bereits vergangenes Jahr erzählten Nikki und Ian, wie viel Freude sie an ihrem Leben auf dem Bauernhof haben. "Wir produzieren die meisten unserer Lebensmittel selbst, ich lebe in meinen Cowboystiefeln", erklärte der 45-Jährige dem gleichen Magazin. Die Familie hält auf ihrem Hof diverse Tiere, darunter Ziegen, Kühe und Pferde. "Meine größte Freude ist es, meiner Tochter dabei zuzusehen, wie sie ohne Schuhe durch den Dreck läuft", verriet die zweifache Mutter gegenüber People. Bereits seit 2014 führen der Twilight-Star und der Vampire Diaries-Schauspieler eine Beziehung. Ein Jahr später verlobten sich die Turteltauben und ließen auch im selben Jahr die Hochzeitsglocken läuten.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikkireed Nikki Reed, Bodhi Soleil Reed Somerhalder und Ian Somerhalder, 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / iansomerhalder Ian Somerhalder und Nikki Reed mit ihrer Tochter Bodhi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Nikki und Ians Entscheidung, ein Leben auf dem Land zu führen? Klasse! Die beiden machen es genau richtig. Für mich wäre das nichts... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de