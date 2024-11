Nicht wie Ian Somerhalder: Nikki Reed schauspielert weiter

Auch wenn ihr Mann Ian Somerhalder (45) Hollywood den Rücken gekehrt hat, bedeutet das nicht, dass das auch für Nikki Reed (36) der Fall ist. Gegenüber Us Weekly stellte sie klar, dass sie eigene Pläne unabhängig von ihrem Ehemann hat: "Ian hat an diesem Punkt eine sehr definitive Aussage gemacht. Und ich möchte hier nur sagen, dass ich nicht mit seinen endgültigen Aussagen in einen Topf geworfen werden möchte." Konkrete Pläne für eine Schauspielrückkehr hat sie allerdings nicht: "Ich habe das Gefühl, dass es keine Türen gibt, die jemals geschlossen sind. Aber ich denke im Moment einfach nicht darüber nach. Ich leite zwei Unternehmen."

Im weiteren Gespräch mit dem Blatt erzählte die 36-Jährige von ihrem vollen Terminkalender: "Ich arbeite im Moment über 90 Stunden pro Woche. Wenn man merkt, dass man aufwachen kann und Leidenschaft und Sinn für seine Arbeit empfindet – und so empfinden wir es bei unseren Unternehmen – ist es wirklich schwer, seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken." Ian fügte hinzu, dass er und Nikki sich 97 Mal am Tag über ihre gemeinsamen beruflichen Bestrebungen austauschen und da nicht viel Zeit für anderes übrig bleibt. Die Kalifornierin soll aber jeden Tag mit Tatendrang aufwachen, da sie mit ihren Unternehmen, die das Bewusstsein für eine nachhaltigere Lebensweise fördern sollen, die Hoffnung hat, die Welt zu verbessern.

Die Twilight-Darstellerin und der Vampire Diaries-Star kamen im Jahr 2014 zusammen und verlobten sich sechs Monate später. Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit 2015 erweiterte das Paar seine Familie um Tochter Bodhi und im vergangenen Jahr um einen Sohn. Die beiden bauen sich abseits vom Rampenlicht eine nachhaltige Farm auf, auf der Ian nun sein Leben mit seiner Familie genießen möchte. Ende 2023 verkündete er deshalb seinen Rücktritt aus dem Schauspiel-Business gegenüber E! News. "Ich liebe das, was ich lange Zeit gemacht habe. Ich liebe es, Filme zu machen, ich habe es einfach so lange gemacht. Wir hatten einen unglaublichen Lauf", blickte er dankbar auf die Vergangenheit zurück.

