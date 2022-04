Calvin Kleinen (30) schaut sich manche seiner Reality-TV-Auftritte nicht mehr an. Der Aachener war in den vergangenen Jahren in einer Vielzahl von Fernsehsendungen zu sehen. Dazu gehören unter anderem #CoupleChallenge sowie "Prominent und Pflegekraft". Vor allem an seine Temptation Island-Zeit erinnert er sich gerne zurück – die alten Folgen der V.I.P.-Ausgabe möchte er sich allerdings nicht mehr ansehen: Calvin nahm an der Show mit seinem Freund Willi Herren teil, der mittlerweile verstorben ist.

Im Interview mit Promiflash erzählte der Influencer: "Ich sehe mich da noch mit Willi und das sitzt irgendwie immer noch tief bei mir." Er habe mit dem Tod des einstigen Lindenstraße-Darstellers noch nicht abgeschlossen, wolle seine Trauer aber auch nicht nach außen tragen. Dennoch habe er sich zweimal auf Social Media dazu geäußert: "Ich musste das machen, weil sich irgendwelche anderen Affen da hingestellt haben und gesagt haben, wo Calvin bei der Beerdigung war. Das war schon eine harte Nummer und deswegen behalte ich das für mich." Er gehe aber oft zum Friedhof, um Willis Grab zu besuchen.

Nur kurz nach Willis Tod hatte Calvin bereits betont, wie viel ihm der Partysänger bedeutet habe. "Niemand stand so hinter mir, als es in der Öffentlichkeit nicht gut stand. Niemand hat mich in dieser Zeit so verteidigt!", erinnerte sich der 30-Jährige.

TV NOW Willi Herren, Julian Evangelos, Calvin Kleinen und Ludwig Heer bei "Temptation Island V.I.P."

SAT.1 Calvin Kleinen, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Mai 2021 an Willi Herrens Grab

