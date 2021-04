Willi Herrens (✝45) Ableben sorgt in diesen Tagen für große Trauer und lässt schockierte Promis zurück! Am Dienstagnachmittag war bekannt geworden, dass der Entertainer leblos in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Die Rettungskräfte konnten bei ihrem Eintreffen nur noch seinen Tod feststellen. Seitdem melden sich immer mehr Wegbegleiter des Ballermann-Stars zu Wort und nehmen Abschied von dem Urgestein der Unterhaltungsbranche – so nun auch Calvin Kleinen: Der Reality-TV-Star ist zutiefst getroffen.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Promis unter Palmen-Teilnehmer am Mittwoch ein Video, das ihn in gemeinsamen Momenten mit Willi zeigt. Dazu verfasste der Kölner einen langen Text: "Ich kann kaum in Worte fassen, wie sehr mich diese Nachricht getroffen hat. [...] Niemand stand so hinter mir, als es in der Öffentlichkeit nicht gut stand. Niemand hat mich in dieser Zeit so verteidigt!" Calvin schildert in seinem Statement weiter, wie sehr er Willi respektiert habe und dass er ihn nie habe enttäuschen wollen.

Abschließend richtete sich der Rapper noch einmal direkt an seinen verstorbenen Kollegen: "Für mich bricht ein riesengroßer Teil in meinem Leben weg. Du bist mein Freund und mein Bruder. Mein großer Bruder. Eine Legende!" Calvin betonte weiter, Willi immer in seinem Herzen tragen zu wollen.

TVNOW Calvin Kleinen und Willi Herren bei "Temptation Island V.I.P."

ActionPress Willi Herren, Sänger

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, "Temptation Island"-Kandidat

