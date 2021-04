Es sind erschreckenden Neuigkeiten: Willi Herren (45) ist tot. Der Kölner gehörte in den vergangenen Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Fernseh- und Unterhaltungsbranche. Als Schauspieler war der Entertainer in der Lindenstraße zu sehen, aktuell flimmert er noch bei Promis unter Palmen über die Bildschirme. Jetzt müssen sich die Fans von Willi verabschieden: Er ist mit 45 Jahren gestorben.

Wie Bild jetzt berichtet, verstarb der zweifache Vater am Dienstag in seiner Wohnung in Köln. Sowohl Willis Manager als auch die Polzei bestätigten die traurige Meldung bereits gegenüber der Zeitung. So soll gegen Mittag der Notruf bei der Feuerwehr eingegangen sein. Als Todesursache wird eine Überdosis angegeben.

Willi hinterlässt neben seinen zwei Kindern aus einer früheren Ehe auch Noch-Ehefrau Jasmin (42). Erst vor wenigen Wochen hatten die beiden ihre Trennung öffentlich gemacht, die Gründe sind unbekannt. Seitdem schienen die zwei jedoch eigentlich ein gutes Verhältnis zu pflegen.

SAT.1 Willi Herren, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

ActionPress Willi Herren

