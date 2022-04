Julia Jaku schwelgt im Babyglück! Die ehemalige Temptation Island-Verführerin teilte vor einigen Monaten eine besondere Nachricht mit ihrer Community: Sie erwartet ihr erstes Baby mit ihrem Partner Damian Casetti. Wenig später enthüllte sie auch das Babygeschlecht: Die Reality-TV-Bekanntheit bekommt einen Jungen. Nun hat Julias Baby vor wenigen Tagen das Licht der Welt erblickt – die ersten Geburtseinblicke ließen nicht lange auf sich warten!

Vor wenigen Tagen hatte Julia die Geburt auf Instagram bekannt gegeben: "Willkommen, mein Engel. 30. März 2022. Bin so glücklich, dass du endlich da bist", hatte sie zu einem süßen Foto geschrieben. Nun stellten Fans der frischgebackenen Mama in einem Q&A diverse Fragen zur Geburt, die die Influencerin ausführlich beantwortete. Unter anderem verriet sie, dass sie eine lange und natürliche Geburt hatte und wie sie die Entbindung erlebt hat: "Ich hatte auch Angst, aber schlussendlich ging alles gut. Will auch nicht lügen, aber es tut trotzdem höllisch weh. Aber da kommt einfach der Mamainstinkt durch und du ziehst es dann durch."

Auch nach der Geburt habe Julia immer noch starke Schmerzen – sie habe nämlich leider Geburtsverletzungen erlitten. "Musste genäht werden. Ist immer noch sehr schmerzhaft. Braucht jetzt länger zum Verheilen", gab sie ein ehrliches Update.

Instagram / julesjaku Julia Jakus Baby im April 2022

Instagram / julesjaku Julia Jaku und Damian Casetti im August 2021

Instagram / julesjaku Julia Jaku im Februar 2022

