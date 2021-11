Julia Jaku schwebt im Mutter-Glück! Im vergangenen Jahr nahm die Realität-TV-Darstellerin an Temptation Island V.I.P teil und versuchte, Julian Evangelos (29) zu verführen. Doch dieser hielt zu seiner Freundin Stephanie Schmitz (27) und die Beauty ging leer aus. Inzwischen hat die gebürtige Schweizerin in ihrem Partner Damian Casetti in ihrem Privatleben selbst die ganz große Liebe gefunden. Jetzt verriet Julia, dass sie und ihr Freund sogar ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die rothaarige Schönheit nun einen Schnappschuss von sich, auf dem sie ihre Hände liebevoll auf ihren Bauch gelegt hat. "Schwanger? Ja!", schrieb die TV-Persönlichkeit unter dem Post. "Jetzt wisst ihr, warum ich so lange nicht aktiv war. Die ersten 3 Monate waren ein auf und ab", erklärte Julia anschließend zu ihrer Social-Media-Abwesenheit. Zudem verriet die Beauty auch gleich noch, wie weit ihre Schwangerschaft inzwischen fortgeschritten ist: "Jetzt bin ich in der Halbzeit angekommen."

In den Kommentaren gratulierten der werdenden Mama viele Fans und Promis zu dieser Neuigkeit. Auch einige "Temptation Island V.I.P."-Persönlichkeiten brachten ihre Begeisterung zum Ausdruck. So konnte Paulina Ljubas (24) die Neuigkeiten gar nicht fassen und auch Finnja Bünhove von Ex on the Beach hinterließ ihre Glückwünsche.

Instagram / julesjaku Julia Jaku und Damian Casetti im Juli 2021

Instagram / julesjaku Julia Jaku und Damian Casetti im August 2021

Instagram / julesjaku Julia Jaku im Oktober 2021

