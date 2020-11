Und dabei hatte sich Julia Jaku doch so viel erhofft! Die Kandidatin der diesjährigen Staffel von Temptation Island V.I.P. nahm ihren Job, die Promimänner um Julian Evangelos (28) und Co. zu verführen, von Beginn an sehr ernst. Doch gerade bei dem Freund von Reality-Sternchen Stephanie Schmitz (26) sah die Blondine weit größeres Potenzial als nur für einen Flirt. Sie sagte in einer vergangenen Folge bereits, dass Julian ihr Mr. Right sei. Diesen Traum hat der Ex-Love Island-Kandidat nun platzen lassen!

"Es gibt keine Hoffnung, dass da irgendwie was passieren könnte", stellt der seit 2018 Verlobte während eines TV-Dates mit der Influencerin klar. Obwohl es sich Julia sehr wünschen würde, hat sie keinerlei Chancen bei Julian. Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer hat schließlich nur seine große Liebe Stephie im Kopf.

Und wie reagiert Julia? Sie gibt sich gefasst: "Wenn jemand mir etwas sagt, muss ich es auch entgegennehmen. Klar tut es weh." Daran nun kaputtzugehen, bringe ihr ja selbst nichts, gibt sich die Schweizerin kämpferisch.

