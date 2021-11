Julia Jaku hat neue Details zu ihrer Schwangerschaft verraten! Seit wenigen Wochen ist es offiziell: Die ehemalige Temptation Island-Verführerin der VIP-Staffel bekommt ein Baby. Gemeinsam mit ihrem Partner Damian Casetti erwartet die gebürtige Schweizerin ihren ersten Nachwuchs. Allzu viel ist über das baldige Familienmitglied noch nicht bekannt – das Geheimnis um das Geschlecht wurde jetzt allerdings gelüftet: Julia darf sich auf einen Jungen freuen!

Via Instagram veröffentlichte die schwangere Schönheit am vergangenen Sonntag zwei Aufnahmen, die von ihrer Gender-Reveal-Party stammen. Anhand der Deko konnten ihre Follower noch nicht erahnen, ob es ein Junge oder ein Mädchen sein wird – die Luftballons und ihr Outfit waren nämlich weiß. In ihrer Bildunterschrift sprach Julia dann aber Klartext: "Jetzt wissen wir endlich, was es wird – es wird ein Junge!" Im fünften Monat ihrer Schwangerschaft kann es die Beauty offenbar kaum noch abwarten, ihren Spross bald in den Armen zu halten.

Ganz egal, welches Geschlecht Julias Kind hat – ihre Community ist vom Anblick der Schwangeren begeistert. "So eine schöne Mami!" und: "Gratuliere, nur das Beste für euch!", lauten nur zwei der Kommentare unter dem Beitrag. Unter anderem ließ auch Reality-TV-Bekanntheit Paulina Ljubas (24) der werdenden Mutter ihre Glückwünsche da.

Instagram / julesjaku Julia Jaku und Damian Casetti im August 2021

Instagram / julesjaku Julia Jaku, ehemalige "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Instagram / julesjaku Julia Jaku im November 2021

