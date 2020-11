Rudern jetzt alle zurück? Am Donnerstagabend hielt ein Clip die Netzwelt in Atem: Henrik Stoltenberg und einige Influencer-Girls parodierten dessen Ex-Love Island-Flirt Sandra Janina und kassierten dafür einen heftigen Shitstorm. Viele Stars und Sternchen distanzierten sich von dem Clip und rügten die vermeintlichen Übeltäter für ihr Verhalten. Doch während Köln 50667-Star Paulina Ljubas (23) die Aktion schon kurz nach der Veröffentlichung leidtat, hielten sich die anderen Ladys mit Entschuldigungen vorerst zurück. Bis jetzt: Auch Temptation Island V.I.P.-Verführerin Julia Jaku und Web-Beauty Melanie Lauer zeigen Reue.

In ihrer Instagram-Story analysiert Julia zusammen mit ihrer Musikvideo-Kollegin die Situation: "Und zwar haben wir dort Sandra nachgeäfft [...] Wir haben uns daraus einen kleinen Spaß gemacht, was für viele jetzt nicht so cool rüberkam. Es tut mir leid, Sandra, wenn du das so aufgenommen hast." Auch die Blondine habe schon am eigenen Leib erfahren müssen, wie es ist, wenn andere sich über sie lustig machen. "Das, was Oliver Pocher in seiner Show macht, ist ja zum Beispiel grenzwertig und ich habe es mit Humor genommen", meint sie allerdings. Offenbar findet sie, dass auch Sandra die Sache etwas lockerer nehmen sollte.

Eine Sache müssen die Ladys dann aber doch noch in Richtung der Flirtshow-Teilnehmerin loswerden. Sie finden, dass erst durch sie die Situation so richtig hochgepusht worden sei. "Die Reaktion, dass du uns beleidigt hast, als 'Plastik Bitches' und so einen Tumult draus gemacht hast", ärgert sich Melanie über die Wortwahl ihres Parodie-Opfers.

Instagram / julesjaku Paulina Ljubas, Henrik Stoltenberg, Walentina Doronina und Julia Jaku

Instagram / julesjaku Paulina, Julia, Henrik, Melanie und Walentina

Promiflash Sandra Janina, bekannt aus "Love Island"

