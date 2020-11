Bei Temptation Island V.I.P. verteilt Teilnehmer Julian (28) einen Korb! In der Show sollen Singles ja bekanntlich Pärchen auf die Probe stellen – und vor allem die Frauen nehmen ihren Job in diesem Jahr sehr ernst! Durch ihr Engagement dem vergebenen Julian gegenüber entwickelte Single-Dame Julia Gefühle für den 28-Jährigen. Der ist allerdings glücklich mit seiner Stephi (26) verlobt und erteilt der Verführerin schnell eine Abfuhr. Im Promiflash-Interview verrät die Blondine jetzt, wie die Situation für sie war.

Wenn es nach Julia geht, habe sie nicht direkt einen Korb von Julian bekommen. "Ich wusste ja vorher schon, dass ich am Abend davor ein wenig zu viel getrunken hatte und mich dementsprechend zu sehr in etwas reingesteigert habe. Bei dem Date haben wir uns einfach auf eine Freundschaft geeinigt", sagt die Schweizerin gegenüber Promiflash. Sie respektiere die Entscheidung von Julian aber natürlich und freut sich, einen neuen Freund in ihm gewonnen zu haben.

Der Reality-TV-Star ist Julian dankbar für seine Ehrlichkeit! "Ich finde es gut, wenn man offen und direkt miteinander reden kann", betont Julia im Gespräch. Sie könne auch nachvollziehen, dass er seine Position so schnell klar machen wollte. "Schließlich sind die beiden ja auch verlobt und er hat die ganze Zeit immer wieder von ihr geschwärmt", sagt Julia über das Love Island-Pärchen.

Instagram / julesjaku Julia Jaku, Verführerin bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW Julia Jaku und Julian Evangelos bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführerin Julia

