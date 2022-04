Macht Jennifer Frankhauser (29) ihrem Steffen nun etwa Hochzeitsdruck? Erst seit wenigen Tagen ist die freudige Neuigkeit offiziell: Die Halbschwester der Kult-Blondine Daniela Katzenberger (35) und ihr Partner Steffen König erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Dem werdenden Vater überbrachte die schwangere Schönheit die Nachricht mit einer süßen Babysocke. Eine Frage stellt sich nun aber: Will Jenny ihrem Liebsten unbedingt noch vor der Geburt das Jawort geben?

"Nein. Nach wie vor mache ich ihm keinen Druck. Es muss auch nicht jetzt schnell vor der Geburt passieren", stellte die Influencerin im Interview mit Promiflash klar. Dass Steffen vor seiner Partnerin auf die Knie geht und um ihre Hand anhält, ist nun also erst mal Nebensache. "Wir haben unser ganzes gemeinsames Leben vor uns, der Antrag kommt schon zum richtigen Zeitpunkt", zeigte sich die 29-Jährige zuversichtlich.

Dass ein neuer Erdenbürger in ihrem Bauch heranwächst, machte sich für Jenny in den vergangenen Wochen im Alltag schon deutlich bemerkbar. "Die ersten Wochen waren hart! Ich konnte vor Übelkeit nicht mal mehr stehen und lag nur im Bett", erzählte die TV-Bekanntheit. Seitdem gehe es aber wieder bergauf. "Ich bin froh, dass das nur eine kurze Zeit anhielt. Aktuell bin ich 'nur' hundemüde, aber das ist ok", verriet Jenny.

