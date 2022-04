Jennifer Frankhauser (29) ist schwanger. Diese Nachricht verkündete die einstige Dschungelkönigin erst vor wenigen Tagen. Gemeinsam mit ihrem Freund Steffen König erwartet die kleine Schwester von Daniela Katzenberger (35) ihr erstes Kind. Aktuell befindet sich Jenny in der 13. Schwangerschaftswoche. Dass sie in anderen Umständen ist, weiß sie also schon etwas länger. Aber wie erzählte die Blondine eigentlich dem Vater des Kindes davon?

Gegenüber Promiflash verrät Jenny, dass sie den ersten Schwangerschaftstest alleine machte, als sie für Dreharbeiten in Köln war. "Ich hatte beim Frühstücksbuffet alle sauren Gurken leer gefuttert. Da bekam ich plötzlich das große Verlangen, einen Test zu machen", erinnert sie sich. Ihrem Freund von der freudigen Nachricht zu berichten, konnte Jenny kaum erwarten: "Da wir es schon länger geplant hatten, hatte ich bereits ein Bild gebastelt, in dem eine kleine Babysocke, eine Windel und ein Schnuller waren. Ich habe eigentlich nur noch auf den positiven Test gewartet, um ihn damit zu überraschen."

Tatsächlich machten sich Jenny und Steffen schon eine Weile über gemeinsamen Nachwuchs Gedanken. "Es war geplant und es ist ein absolutes Wunschkind. Wir sind unendlich glücklich und froh, unser Glück nun endlich teilen zu können", betont sie im Interview.

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König und Jenny Frankhauser im März 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Reality-TV-Star

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Oktober 2021

