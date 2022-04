Tayla Clement setzt ein starkes Zeichen! Die Profisportlerin wurde mit einer sehr seltenen neurologischen Erkrankung geboren, die die Bewegung ihrer Gesichtsmuskeln stark einschränkt. Dadurch ist es für sie unmöglich zu lachen – was die Neuseeländerin als ihr Markenzeichen adaptierte. Als das "Mädchen ohne Lachen" ist sie auf Social Media aktiv und kurbelt nun ihre Karriere so richtig an: Tayla hat einen Modelvertrag unterschrieben!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Paralympionikin die großartigen Neuigkeiten: "Ich bin wirklich stolz darauf, euch allen mitzuteilen, dass ich bei der Modelagentur Zebedee Talent unterschrieben habe." Die Agentur spezialisiert sich darauf, Menschen mit Behinderungen, alternativen Erscheinungsbildern oder auch aus dem LGBTQIA-Feld zu repräsentieren. "Ich freue mich sehr darauf, mein Ziel, die Ermächtigung, Inspiration und Veränderung zu sein, die ich, als ich jünger war, brauchte, auf eine ganz neue Ebene zu bringen", schwärmte Tayla voller Stolz.

Bis zu diesem Schritt hat die 24-Jährige einen steinigen Weg hinter sich. Aufgrund ihrer angeborenen Krankheit wurde Tayla früher als Kind heftig gemobbt, was zu schlimmen Depressionen führte. Mit ihrem Sport fand sie daraus jedoch wieder heraus: Sie trat sogar bei den Paralympics für ihr Land im Kugelstoßen an! Bei den Victorian-State-Championships in Melbourne stellte sie einen Weltranglisten-Rekord auf. Außerdem setzt sie sich für Body-Positivität ein und möchte nun durch das Modeln anderen ein Vorbild sein.

Instagram / taylaclement Tayla Clement, Neuseeländerin

Instagram / taylaclement Tayla Clement, Model

Instagram / taylaclement Tayla Clement, Paralympionikin

