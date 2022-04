Julia Holz hat eine Nacht voller Angst hinter sich! In der Vergangenheit hatte die Influencerin bereits einige Schicksalsschläge zu verkraften – unter anderem ihren Kampf gegen den Krebs, den sie im Netz dokumentierte. Nun schien es bergauf zu gehen: Die Beauty gilt seit Oktober 2021 nicht nur als krebsfrei, sondern ist auch wieder glücklich vergeben. Dennoch wurde das Glück der Netz-Bekanntheit nun von Unbekannten gestört: Bei Julia wurde mitten in der Nacht wie wild geklingelt!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Julia am nächsten Morgen noch immer total bedrückt: "Oh mein Gott, das war die schlimmste Nacht ever!" Um zwei Uhr morgens habe es plötzlich angefangen, dass die Klingel an der Haustür andauernd ausgelöst wurde – zwei Stunden später hatte das Szenario noch immer kein Ende genommen. Der verantwortlichen Person gegenüberzutreten, hatte sich Julia nicht getraut. Um überhaupt ein Auge zumachen zu können, rief sie die Polizei Heinsberg an.

Kurz darauf trafen die Beamten ein und regelten alles Weitere. "Ich hatte wirklich Scheißangst um mein Leben", gab Julia offen zu. Den Schock hat sie noch immer nicht verwunden. Für die Liebe ihrer Fans ist sie überaus dankbar, doch irgendwann muss auch Schluss sein: "Ich hatte schon mal so eine Stalker-Geschichte – so was macht man einfach nicht!"

Julia Holz, Influencerin





