Es ist eine schwierige Zeit für sie! Julia Holz hatte ihren Fans im vergangenen April ihre Krebsdiagnose mitgeteilt. In den darauffolgenden Monaten ließ sie ihre Follower immer wieder am Auf und Ab ihres Kampfes gegen die Krankheit teilhaben – auch am erfolgreichen Ende: Denn inzwischen gilt Julia als krebsfrei. Doch jetzt zeigte sich die Influencerin besorgt. Sie hat Angst, dass der Krebs zurückkommen könnte.

In ihrer Instagram-Story erzählte Julia jetzt, dass es ihr trotz der positiven Diagnose nicht immer gut gehe: "Ich bin ja gerade in dieser Phase, dass ich immer Angst habe, dass es zurückkommt." Sie habe in den vergangenen Wochen immer wieder gemerkt, dass ihr die überstandene Krankheit nach wie vor zu schaffen mache: "Eine Krebserkrankung steckt man nicht einfach so weg."

Durch Sport und einen bewussteren Lebensstil habe sie sich allerdings in eine bessere mentale Verfassung gebracht, fügte Julia hinzu: "Seit zwei Wochen geht es mir auf jeden Fall besser." Dennoch kämen immer wieder auch negative Gedanken in ihr auf: "Ich möchte das nicht noch mal durchstehen, so eine Chemo."

Anzeige

mrs.julezz / Instagram Julia Holz und ihr Verlobter Iwan im Februar 2022

Anzeige

Julia Holz Julia Holz lächelt

Anzeige

Julia Holz Julia Holz, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de