Wird Cardi B (29) nun alles zu viel? Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Rapperin ihre Hauptrolle in dem neuen Film "Assisted Living" aufgegeben habe. Knapp eine Woche vor dem Start der Dreharbeiten soll die Musikerin beschlossen haben, aus dem Film auszusteigen, da sie sich überfordert fühlte. Jetzt zog sich Cardi sogar aus den sozialen Netzwerken zurück und schimpfte über ihre eigenen Fans.

Die 29-Jährige löschte in der Nacht von Sonntag auf Montag ihre Social-Media-Profile, nachdem ihre Follower über sie und ihre beiden Kinder hergezogen hatten. "Ich werde meinen Twitter-Account löschen. Ich hasse diese verdammte dumme Fanbase. Ihr Dummköpfe macht meine Kinder runter, weil ihr dachtet, dass ich zu den Grammys gehe, obwohl ich das nicht tat", erklärte die "I Like It"-Interpretin ihr Vorhaben auf Twitter. Auch ihr Instagram-Profil ließ sie mittlerweile verschwinden. Auf TikTok hatte sie bereits seit Februar nichts mehr geteilt.

Bereits vergangenes Jahr deaktivierte die zweifache Mutter ihren Twitter-Account. Auf Instagram teilte die Rapperin damals mit, wieso sie diesen Schritt gewagt hat. "Ich habe so viel Druck. Ich arbeite an so vielem, um den Leuten zu gefallen", gestand sie. Cardi habe die Erwartungen ihrer Fans an sie sattgehabt.

Anzeige

Getty Images Cardi B im Januar 2020 in Miami

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrer Tochter

Anzeige

Getty Images Cardi B, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de