Traurige Neuigkeiten für Musik-Fans. Bobby Rydell wurde in den 1960er-Jahren zu einem richtigen Teenie-Schwarm: Der Sänger erlangte mit seinen Liedern wie "Volare" und "Wild One" ziemlichen Ruhm und prägte die damalige Musikszene in Philadelphia mit. Auch für weitere Bands war er ein großes Vorbild und er agierte auch als Schauspieler durchaus erfolgreich. Nun ist Bobby im Alter von 79 Jahren verstorben.

Wie TMZ berichtete, ist die Musik-Ikone am vergangenen Dienstag in einem Krankenhaus in Philadelphia gestorben. Die Todesursache ist bislang noch nicht geklärt. In seinen letzten Jahren stand der Sänger noch immer für einige Auftritte im Jahr auf der Bühne und performte auch hin und wieder als Entertainer.

Der schon in jungen Jahren für sein sehr gutes Aussehen bekannte Musiker begeisterte eine große Anzahl Fans. Aber auch für andere Interpreten war er von Bedeutung: The-Beatles-Star Paul McCartney (79) sagte sogar einst, dass Bobbys Song "Swinging School" als Grundlage für den Megahit "She Loves You" der erfolgreichen Band diente.

Anzeige

Getty Images Bobby Rydell in jungen Jahren, 1961

Anzeige

Getty Images Bobby Rydell, Sänger

Anzeige

Getty Images Bobby Rydell in jungen Jahren, 1961

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de