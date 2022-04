Die Welt des Wintersports ist in tiefer Trauer! Manuel Pescollderungg tat sich in seiner Ski-Karriere vor allem als Spezialist für Slalomstrecken hervor. Der Italiener trat beim Weltcup an und erreichte beim Europacup sogar immer wieder Top-10-Plätze. Bei der Winter-Universiade 2009 holte er für sein Land eine Silbermedaille. Doch nun erhielten seine Fans traurige Nachrichten: Der Ex-Sportler ist im Alter von nur 41 Jahren verstorben.

Wie die italienische Zeitung Corriere del Veneto berichtete, sei Manuel im San Maurizio Krankenhaus in Bozen einer schweren Krankheit erlegen. Zwischen der Diagnose der Erkrankung und seinem Tod sollen nur wenige Wochen gelegen haben. Weitere Details zum Ableben des einstigen Ski-Asses gab dessen Familie bislang allerdings nicht preis.

Manuel hinterlässt seine Ehefrau sowie zwei Töchter. Das zweite Kind des Paares war vor gerade einmal einem Monat zur Welt gekommen. Seine große Schwester ist knapp drei Jahre alt. Nach seiner Zeit im Profisport war Michael als Skilehrer im Gadertal tätig.

