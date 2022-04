Temptation Island sorgt nach nur einer Folge für entsetzte Zuschauer! Vor wenigen Tagen startete das beliebte Format in eine neue Runde. Auch in der vierten Staffel wollen wieder vier Paare ihre Beziehung auf die Probe stellen und zwar mit heißen Verführern und wilden Partys. Schon in Episode eins ging es richtig zur Sache – Gerda Lewis (29) ist davon total schockiert!

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin jetzt ihre Eindrücke zum Staffelauftakt. Besonders von den Erzählungen der Paare über bisherige Seitensprünge und Co. war sie entsetzt: "Das sind doch keine ernsthaften Beziehungen. Das ist einfach zu krass. Das ist doch klar, dass er fremdgehen wird", beurteilte sie unter anderem Credo La Marca. Und auch ihr Gesamtfazit fiel nicht milder aus: "Das ist wirklich mit Abstand die heftigste Staffel überhaupt. Also auch schrecklich und assi. Alles!"

Mit dieser Meinung ist die ehemalige Bachelorette nicht allein. Auch die Zuschauer zeigten sich von der ersten Folge ziemlich baff. Auf Twitter schrieb ein User: "Alter, was?! Schon allein die Vorschau. Ich glaub, die Staffel wird heftig!" Was meint ihr: Wird Staffel vier heftiger als alle anderen? Stimmt unten ab!

RTL / Frank J. Fastner Elli und Credo, "Temptation Island"-Kanididaten 2022

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette

RTL / Frank J. Fastner Lola Weippert mit den "Temptation Island"-Paaren 2022

