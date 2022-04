Große Trauer um Jimmy Wang Yu. Bereits in jungen Jahren entdeckte der Schauspieler seine Leidenschaft zur Kampfkunst. Seine Karriere begann in einem Hongkonger Kino. Nach seiner Kündigung mit einer Produktion wurde dem gebürtigen Chinesen das Arbeiten in Hongkong verboten, woraufhin er nach Taiwan zog. Dort gelang dem Filmstar in mehreren Filmen als Martial-Arts-Darsteller der große Durchbruch. Jetzt die traurigen Neuigkeiten: Jimmy ist gestorben.

"Mit größter Trauer informiere ich alle, dass unser geliebter Vater [...] heute am Morgen des 5. Aprils gestorben ist. Er war 80 Jahre alt", teilte Jimmys Tochter Linda Wong via Instagram mit. In den vergangenen sechs Jahren habe der Senior gegen "den Dämon" seiner Krankheit gekämpft – nun muss er sich geschlagen geben. Unter welcher Erkrankung Jimmy bis zu seinem Tod litt, gab sein Nachwuchs allerdings keine genaue Auskunft.

Mit seinem Tod hinterlässt Jimmy aber nicht nur eine große Lücke im Kreise seiner Liebsten – auch einige Schauspielkollegen trauern um ihn. Direktor Ang Lee (67) erklärte beispielsweise gegenüber China News Agency: "Mit tiefster Trauer haben wir heute von seinem Tod erfahren. Für viele Fans wie mich repräsentiert er den Vibe einer bestimmten Ära." Und auch Film-Legende Jackie Chan (68) nahm via Facebook Abschied mit den Worten: "Ein weiterer Kampfkunstheld hat uns verlassen. Deine Filme werden immer in den Herzen der Fans bleiben!"

