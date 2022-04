Er bringt sich in Form! Loris Karius (28) steht seit 2016 beim FC Liverpool unter Vertrag. Für die Reds stand der Keeper jedoch schon eine ganze Weile nicht mehr auf dem Feld – er war nämlich erst nach Istanbul und danach an Union Berlin ausgeliehen worden. In beiden Städten genoss der Torhüter viel Zweisamkeit mit seiner damaligen Partnerin Sophia Thomalla (32). Zurück im Norden Englands sammelt Loris wenig Spielzeit, dafür aber eine Menge Muskeln an: Im Gym zeigte er jetzt seinen megatrainierten Body!

Auf Instagram zeigte Loris seinen Followern jetzt, dass er die spielfreie Zeit nicht mit Rumsitzen verbringt. In einem engen Longsleeve seines Klubs posiert der Torwart für die Kamera und zeigt dabei, dass er an Muskelmasse mächtig zugelegt hat. "Ein optimal genutzter Nachmittag", schrieb der 28-Jährige unter das Foto. Das sieht sein ehemaliger Teamkollege Nico Schlotterbeck offenbar genauso: "Irre", kommentierte er das Bild mit einem Flammen-Emoji.

Dass zu Loris' 2.610 Spielminuten in der englischen Premier League in dieser Saison viele hinzukommen, ist zurzeit nicht zu erwarten. Seine Ex Sophia, die inzwischen mit Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (24) liiert ist, schien diesen Umstand für einen Seitenhieb zu nutzen. "Ab jetzt nur noch erfolgreiche Sportler!", schoss sie im YouTube-Format World Wide Wohnzimmer womöglich auch gegen ihren Verflossenen.

Getty Images Sophia Thomalla und Loris Karius bei der Fashion Week in Berlin

Getty Images Loris Karius im Oktober 2019 in Istanbul

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2021

