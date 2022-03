Gibt es in dieser Bachelor-Staffel ein Happy End? Dominik Stuckmann (30) hat im Finale seine letzte Rose vergeben. Der IT-Spezialist aus Frankfurt musste auf sein Herz hören und sich zwischen Jana-Maria Herz (30) und Anna Rossow (33) entscheiden. Letztlich machte Anna das Rennen– Dominik hat sich Hals über Kopf in die Hamburgerin verliebt. Aber konnte ihr Glück die TV-Ausstrahlung überdauern oder gehen die beiden längst wieder getrennte Wege?

In der Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig (58) hatte die 33-Jährige auf diese Frage eine mehr als eindeutige Antwort. "Ich glaube, da sagen Taten mehr als 1.000 Worte", kündigte sie an und tauschte daraufhin einen innigen Kuss mit dem Hessen aus. "Wir sind zusammen, wir sind sehr, sehr, sehr glücklich. Ich bin sehr, sehr, sehr verliebt und könnte mir niemand Besseren an meiner Seite vorstellen", schwärmte Anna daraufhin. Auch ihr Liebster wollte den Beziehungsstatus nicht unkommentiert lassen und betonte: "Ich bin auch supersuperglücklich mit Anna. Wir kamen aus Mexiko zurück und haben uns seitdem fast ununterbrochen gesehen."

Aktuell sind die Turteltauben sogar schon dabei, sich eine gemeinsame Wohnung einzurichten – und zwar in Dominiks Heimat. Allerdings können es beide kaum erwarten, bald nicht mehr nur Zeit zu zweit in den eigenen vier Wänden zu verbringen, sondern ganz normale Dates zu genießen. "Ich freue mich sehr darauf, wenn wir zwei uns endlich draußen blicken lassen können", hielt der Rosenkavalier fest.

