Jenny Frankhauser (29) verspürt Liebe. Vor wenigen Tagen gab die Influencerin bekannt, dass sie und ihr Partner Steffen König zum ersten Mal Eltern werden. Seither lässt die TV-Bekanntheit ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben und versorgt sie mit regelmäßigen Updates. Mittlerweile befindet sich die werdende Mutter in der 13. Schwangerschaftswoche. Wie Jenny nun verriet, sei sie schon jetzt in ihr Kind vernarrt.

"Ich bin in jemanden verliebt, den ich noch nicht getroffen habe", schrieb die 29-Jährige zu einem Schnappschuss von sich auf Instagram. Auf dem Bild strahlt die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin überglücklich in die Kamera. Dabei legt sie ihre Hände auf ihre kleine Babykugel, den sie mit einem bauchfreien Top gekonnt in Szene setzt. Zudem rief sie ihre Fans dazu auf, unter ihrem Beitrag zu raten, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwartet.

Auf Anraten ihrer Mama Iris Klein (54) hielt Jenny die Babynews bis zum Ende der zwölften Schwangerschaftswoche geheim. In ihrer Instagram-Story gestand sie vor wenigen Tagen, dass das gar nicht so leicht war. Dennoch habe es geklappt. "Es hat wirklich fast keiner gecheckt", freute sich der Reality-TV-Star.

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König und Jenny Frankhauser im März 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, TV-Bekanntheit

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit ihrer Tochter Jennifer Frankhauser

