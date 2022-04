Die Katze ist aus dem Sack! Jenny Frankhauser (29) könnte wohl kaum glücklicher sein. Die Influencerin fand in Steffen König ihren Seelenverwandten und ihre große Liebe. Nach wochenlangen Spekulationen verkündete sie ihren Fans vor einigen Tagen zuckersüße News: Sie und ihr Liebster erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Im Netz will sie ihre Follower auf diese Reise mitnehmen. Nun verriet Jenny erste Details – Stichwort Babykugel!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die werdende Mama nun erstmals mit einem Baby-Update. Die ersten Wochen wollte sie ihre Schwangerschaft noch nicht öffentlich machen – das Verheimlichen fiel ihr anfangs nicht so leicht. "Das war gar nicht so einfach, das geheim zu halten", gestand Jenny ihren Fans. Ihren wachsenden Babybauch versuchte sie stets irgendwie zu verdecken. "Wenn ich hier meine Outfits gezeigt habe, habe ich mich immer frontal hingestellt. Immer irgendwie vor den Bauch", verriet die Halbschwester von Daniela Katzenberger (35).

Irgendwann habe sie den Bogen aber raus gehabt und konnte so die ersten Wochen ihrer Schwangerschaft mit ihren Liebsten genießen. "Es hat wirklich fast keiner gecheckt. Also ich bin wirklich die Meisterin im Vertuschen", fügte sie Jenny abschließend hinzu.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Fankhauser im Dezember 2021

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, ehemalige Dschungelkönigin

Instagram / _overload.official_ Jenny Frankhauser und Steffen König im Januar 2021

