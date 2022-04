Er zieht einen Schlussstrich: Danilo Cristilli (25) rechnet knallhart mit Reality Shore ab. Nachdem er aus gesundheitlichen Gründen vor knapp einem Jahr bei Köln 50667 ausgestiegen ist, zog sich die Love Island-Bekanntheit erst mal für acht Monate aus der TV-Landschaft zurück. Seither baut er sich einen YouTube-Kanal auf. Nach seiner Fernseh-Auszeit nahm er dann bei "Reality Shore" teil. Jetzt offenbarte der Frauenschwarm, wie schlimm die Zustände in der Reality-Shore-Villa für ihn tatsächlich waren!

"Der erste Moment – ich habe einfach einen Riesenschock bekommen", erzählte er jetzt auf YouTube. Nach seiner Auszeit habe er sich vom Geld, der Kulisse in Griechenland und der Aufmerksamkeit zu einer TV-Rückkehr überreden lassen. Kaum angekommen, wollte der Schauspieler seine Teilnahme jedoch am liebsten direkt abbrechen: "Ich will sofort wieder raus!" Der Italiener bezeichnet die Villa heute als "einen Ort, wo du dich nicht wohlfühlst." Auch bei den herumliegenden Essensresten und Co. habe der Ex-"Love Island"-Teilnehmer gefragt: "Wo bin ich hier gelandet?"

Aber Danilo habe sich gedacht: "Jetzt bist du hier. Jetzt bist du im TV. [...] Komm, du kannst jetzt nicht hier einen auf Pussy machen." Er hätte zwei Möglichkeiten gehabt: "Entweder du setzt dich in die Ecke, schiebst depri, machst deine schlechte Laune und bekommst keine Aufmerksamkeit." Weiter erklärte Danilo: "Oder mach das Beste draus. Hab deinen Spaß. Die anderen haben dir schon angeboten, zu trinken." Außerdem ergänzte der Hottie: "Nüchtern würde ich das nicht aushalten." So sei er mental wieder "voll gegen die Wand gefahren."

"Tief in mir hat einfach irgendwas geweint. [...] Ich kann das nicht mehr! Diese Dating-Scheiße – da habe ich die Schnauze voll. Das funktioniert doch nicht", fasste der Fitnesstrainer die Entscheidung zusammen, wieder in seinem "normalen Job" zu arbeiten. Doch so ganz endgültig schließt er ein Comeback in die Reality-TV-Welt nicht aus, denn: "Man soll niemals nie sagen."

Anzeige

CH Media Die Kandidaten von "Reality Shore"

Anzeige

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, Ex-"Köln 50667"-Darsteller

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Danilo Cristilli und Asena Neuhoff bei einem "Love Island"-Spiel

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de