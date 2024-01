Spaß bei "Germany Shore" vorbei: Paulina heult wegen Tommy

Jetzt wird es ernst! Bei Germany Shore geht es primär um junge Leute, die jeden Tag feiern – dabei entstehen auch oftmals Streitigkeiten. Zwischen den Kandidaten Tommy und Paulina (27) lief es bisher aber eher harmonisch ab: zärtliche Kuscheleinheiten und wilde Schäferstündchen inklusive. Bisher betonten beide in der Show, nur Spaß haben zu wollen. Doch Paulina entwickelt allmählich Gefühle für Tommy!

In Folge zehn bricht die Ex on the Beach-Bekanntheit weinend zusammen. "Seit zwei, drei Tagen ist es für mich jeden Tag ein Kampf zwischen Herz und Kopf, aber ich habe superdoll Angst, enttäuscht zu werden", gesteht die Brünette ihren TV-Freundinnen Jessy und Co. – eine Aussage von Tommy hätte sie bei einer Beachparty sehr getroffen: "Wir mögen uns und so, aber wir sind beide auf Spaß aus, keine Beziehung."

Mittlerweile sehe es in Paulinas Herz nämlich anders aus. "Ich merke schon, dass ich ihn mag. [...] Ich fühle mich wohl mit ihm", erklärt sie weiter. Sie habe jedoch wegen ihrer vergangenen Beziehungen große Vertrauensprobleme, genauso wie Tommy. Doch beide konnten diese tatsächlich überwinden, denn nach der Show wurden sie ein Paar und wirken total glücklich!

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Juli 2023

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Influencer

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, TV-Star

