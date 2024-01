Schritt zu weit? Paulina Ljubas rät Walentina zu Psychiater!

Es fliegen die Fetzen! Walentina Doronina (23) ist bekannt für ihr aggressives Verhalten. Sämtliche Fernsehauftritte der TV-Zicke endeten mit Zoff und Tränen. Nach ihrer Teilnahme beim Sommerhaus der Stars hatten entnervte Zuschauer sogar eine Petition gegen die Influencerin ins Leben gerufen – diese scheiterte allerdings kläglich, denn das TV-Sternchen ist derzeit bei Germany Shore zu sehen. Doch auch hier eckt sie an – Paulina Ljubas (27) ist entsetzt über Walentinas Benehmen!

In der aktuellen Folge feiert Julius seinen Geburtstag und wird mit einer Geburtstagstorte überrascht. Da der Münchner Wales Freund Can Kaplan beleidigte, präsentiert sich die Blondine allerdings als Spielverderberin und wirft den Kuchen zu Boden. "Such wirklich mal ein Erziehungsheim oder einen Psychiater auf, weil das ist ekelhaft, widerlich", äußert sich die fassungslose Paulina. Auch dem Geburtstagskind fehlen die Worte: "Wie kann ein Mensch solche moralischen Schwellen übertreten, um einfach nur kurz im Vordergrund zu stehen?"

Die Zuschauer sind ebenfalls entsetzt über Wales Aktion. "Das Mädel braucht eher einen Exorzisten", kommentiert ein bestürzter Follower den Videobeitrag des Streites auf Instagram. "Ich frage mich echt, wann es endlich bei den Produktionen ankommt, dass keiner mehr Walentina sehen will im TV!", schreibt ein anderer User entnervt.

RTL Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina bei "Promi Big Brother", 2022

RTL Walentina Doronina im "Sommerhaus der Stars"

