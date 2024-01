Wale fordert Rauswurf: "Germany Shore"-Boy ist handgreiflich

Das hat Konsequenzen! Bei Germany Shore treffen eingefleischte Realitystars auf Newbies. Sie wohnen zusammen und am Abend gibt es immer dasselbe Programm: feiern! Dabei fließt nicht nur reichlich Alkohol – es fliegen auch die Fetzen. Nicht eine Folge vergeht, in der es keinen Streit gab. Nun eskaliert es erneut zwischen Jona und Bobby. Letzterer wird sogar handgreiflich – und Walentina Doronina (23) hat dazu eine klare Meinung!

"Bobby, du bist ein Spacko, ich schwör's dir. Du laberst nur kacke", schießt Jona plötzlich gegen seinen Kontrahenten in Folge zehn. Bobby wird es zu viel und er rastet aus: Der Kölner attackiert den B:Real-Star und scheint auf ihn einschlagen zu wollen. Andere müssen Bobby sogar zurückhalten – Walentina schreit: "Ey, wenn ihr ihn nicht rauswählt, habt ihr alle keine Gesichter mehr." Ein Familymeeting benötigt es aber nicht für seinen Exit: Die Produktion schickt Bobby nach Hause!

"Du bist handgreiflich geworden, das können wir absolut nicht dulden", erklärt die Stimme aus dem Off. Also packt Bobby seine Sachen und muss gehen. Walentina lässt es sich aber nicht nehmen, ihn nochmal zu provozieren. "Du bist so ein Lappen", zickt sie ihn an. Der Influencer erhebt daraufhin die Hand gegen die Sommerhaus-Bekanntheit, doch sie schlägt sie vorher weg und tritt gegen seinen Koffer: "Ich hätte es so gefeiert, hätte er mir eine geklatscht, zieh doch durch, wenn du so was sagst."

Anzeige

Instagram / bobby_chamberz Bobby von "Germany Shore"

Anzeige

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Model

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de