Jetzt stellt sich auch "Germany Shore"-Jessy gegen Walentina

Bei Germany Shore lebt eine Gruppe von Realitystars in einer Villa. Diese Family hat eigentlich nur eine Aufgabe: Party und jede Menge Alkohol! Drama ist dabei natürlich vorprogrammiert. Jessy und Walentina Doronina (23) gehören zu den Urgesteinen der "Germany Shore"-Familie und eigentlich kamen sie immer gut miteinander zurecht. Doch beim Wiedersehen der dritten Staffel eskaliert die Situation zwischen ihnen: Jessy ist ein für alle Mal fertig mit Walentina.

In der Show "Germany Shore" stellt Jessy fest: "Das ist ein Mensch, den brauche ich nicht in meinem Leben" Laut ihr sei das Problem zwischen den beiden, dass Walentina ein sehr materialistischer Mensch sei. Mit ihr könne man nicht erwachsen und sachlich reden. "Dieser Mensch ist mir eigentlich egal", schimpft Jessy beim Wiedersehen. Außerdem sei Walentina "eine hinterlistige F*tze". Diese gähnt daraufhin und fragt in die Runde: "Ich kenne die gar nicht, ich weiß auch gar nicht, wer das sein soll."

Nicht nur mit Jessy scheint Walentina es sich verscherzt zu haben. Auch Paulina Ljubas (27) ist entsetzt von dem Verhalten der Blondine. Sie rät ihr fassungslos: "Such wirklich mal ein Erziehungsheim oder einen Psychiater auf, weil das ist ekelhaft, widerlich."

Anzeige

CH Media "Reality Shore"-Kandidatin Jessy

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Anzeige

RTL Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige

Was haltet ihr von Jessys Aussage über Walentina? Ich stimme ihr zu. Das ist übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de