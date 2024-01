Micha vs. Paulina: "Germany Shore"-Streit eskaliert komplett

Hier herrscht ziemlich dicke Luft. Seit November läuft wöchentlich die dritte Staffel von Germany Shore. Auch in diesem Jahr lassen es sich wieder 15 Realitystars und Sternchen in einer griechischen Villa gutgehen – und geben dabei so richtig Gas. Die Beautys und Hotties feiern, trinken und flirten, was das Zeug hält. Allerdings kann es bei so vielen Kandidaten auch schon mal zu Reibereien kommen...

In der zehnten Folge von "Germany Shore" teilt Micha (26) ziemlich gegen Paulina (27) und Tommy aus – er ist sich sicher, dass die beiden ein falsches Spiel treiben und beleidigt sie daher hinter ihrem Rücken als "F*tzen". Das lässt sich die Influencerin aber ganz und gar nicht gefallen und geigt dem Unruhestifter daraufhin unzensiert ihre Meinung. "Du solltest mal lernen, wie man sich ein paar Eier wachsen lässt", konfrontiert sie ihn und setzt direkt noch einen drauf: "Micha, wenn du gekonnt hättest, würdest du mich sofort f*cken."

Die beiden sind allerdings nicht die einzigen Streithähne in der aktuellen Episode: Zwischen Jona (28) und Tommy knallt es auch. "Du bist richtig ekelig, versuchst überall zu sticheln", wirft der 28-Jährige seinem Mitstreiter an den Kopf. Den Franzosen scheint Jonas Wutausbruch aber eher kaltzulassen: "Jona ist so einer, dem kannst du einfach nicht vertrauen."

