Stichelei: Darum haben Jona Steinig und Tommy Pedroni Stress

Jetzt kommt endlich Licht ins Dunkle! Nach dem Event "Fame Fighting", bei dem zahlreiche Realitystars und Sternchen gegeneinander gekämpft hatten, plauderte Jonathan Steinig (28) aus dem Nähkästchen: Der einstige Bachelorette-Boy würde auch gerne in den Ring steigen und zwar gegen keinen geringeren als Tommy Pedroni. Warum die beiden einen Disput haben, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Nun ist aber klar: Ein Streit bei Germany Shore eskalierte!

In einer aktuellen Folge der beliebten Show auf Paramount+ artet ein Konflikt so richtig aus. Der Hintergrund: Jona konfrontiert Tommy, weil der angeblich immer hinter seinem Rücken lästert und Probleme kreiert. "Du bist richtig ekelig, versuchst überall zu sticheln", wirft Jona seinem Kontrahenten an den Kopf. Für ihn sei Tommy eine Fahne im Wind, doch das scheint den Franzosen eher kalt zu lassen. "Jona ist so einer, dem kannst du einfach nicht vertrauen", sagt der Blondschopf im Einzelinterview.

Nach den Dreharbeiten konnte sich der Beef anscheinend nicht legen. Deswegen will Jona den Streit im Ring austragen. "Er hat mich als Lügner dargestellt, obwohl es nicht stimmt. Er hat die ganze Zeit versucht, irgendwelche Gründe zu suchen, um Hass gegen mich zu schüren", wetterte er. "Dann poliere ich dem Chihuahua von Paulina Ljubas einmal richtig die Fresse", lautete seine Kampfansage.

Tommy Pedroni

Jonathan Steinig

Jona Steinig

