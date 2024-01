Tommy Pedroni konnte Paulina Ljubas anfangs nicht vertrauen

Derzeit flimmert die Realityshow Germany Shore über die Bildschirme. In diesem Format lernten sich Paulina Ljubas (27) und Tommy Pedroni intensiv kennen: Flirten, Knutschen und Sex inklusive! Obwohl sie einige Schäferstündchen miteinander verbrachten, betonten beide Realitystars immer wieder, dass sie keine Beziehung wollen. Mittlerweile hat sich ihre Meinung geändert und sie sind tatsächlich zusammen. Doch Tommy plagten anfangs ziemliche Zweifel!

In Folge acht möchte der Franzose ein klärendes Gespräch mit der Brünetten führen, denn er merkt, dass sie eventuell mehr von ihm wollen könnte – davor bespricht er die Situation aber mit seinem TV-Kollegen Bobby. "Ich habe ein Problem mit Frauen, dass ich ihnen nicht vertrauen kann", öffnet sich Tommy dann endlich – Bobby scheint ihn zu verstehen: "Dann auch noch Paulina, die früher wirklich viel Scheiße gebaut hat."

Nach Temptation Island V.I.P. mit seiner Ex Sandra Sicora (31) hatte Tommy große Vertrauensprobleme entwickelt, wie er Anfang 2023 gegenüber Promiflash verriet. Denn seine Verflossene hatte ihn in der Sendung ziemlich verletzt. Auch Paulina hatte damals mit Henrik Stoltenberg an dem Treuetest teilgenommen und war ihm fremdgegangen. Trotzdem konnte sie letztendlich Tommys Vertrauen und vor allem sein Herz für sich gewinnen!

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Bekanntheit

